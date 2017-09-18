Двоих оправданных фигурантов "дела 2 мая" задержали в зале суда по подозрению в сепаратизме

В городе Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области двоим оправданным судом фигурантам дела 2 мая 2014 года – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме.

Как передает корреспондент УНИАН, когда коллегия Ильичевского городского суда объявила оправдательный приговор всем обвиняемым, в зал заседаний вошли правоохранители и потребовали, чтобы все, кроме фигурантов, их адвокатов и работников суда, освободили помещение.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в зале судебного заседания прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум фигурантам массовых беспорядков в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Прокуратура уже обратилась в суд об избрании указанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также в пресс-службе подчеркнули, что прокуратура категорически не согласна с решением суда и готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор.

Возле здания суда в Черноморске собрались несколько десятков представителей патриотических организаций, которые заявляют, что не позволят увести оправданных судом подозреваемых.

Около 200 правоохранителей сейчас находятся возле суда. Они оцепили здание.

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По словам известного в Одесской области активиста Сергея Стерненко, к суду прибыл представитель Генерального консульства РФ в Одессе Александр Страхов. Стерненко утверждает, что помощник этого консула был вооружен, полиция пресекла «общение» активистов с представителями диппредставительства.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября суд города Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых находились – 19 фигурантов, 5 из которых содержались в СИЗО. Еще один фигурант - Владислав Ильницкий в августе сбежал в Российскую Федерацию.