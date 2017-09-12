В Харькове в больнице скончался пилот самолета, разбившегося во время проведения сельхозработ

В Харькове в больнице скончался пилот легкомоторного самолета, разбившегося во время проведения сельскохозяйственных работ 11 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, мужчина умер сегодня, 12 сентября, около 9:30 от полученных при падении самолета травм.

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В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что по факту падения одномоторного самолета НАРП-1 в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса (нарушение правил воздушных полетов). Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Харьковской области в результате падения легкомоторного самолета получил травмы пилот. По предварительной информации, пилот самолета проводил опрыскивание полей. Причины падения машины выясняются.