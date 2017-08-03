Розенблат собирал информацию обо всех добытчиках янтаря в Житомирской области

Народный депутат Борислав Розенблат собирал данные обо всех компаниях, которые получили лицензии на добычу янтаря в Житомирской области. Об этом свидетельствуют обращения народного депутата в Государственную службу геологии, присланные им с начала года четыре раза, сообщает "Украинская правда".

Читайте такжеРозенблат заявил, что залог за него внесла семьяСвои письма Розенблат аргументировал тем, что к нему обращались жители Житомирщины относительно проблемы незаконной выдачи лицензий на добычу янтаря.

Ссылаясь на это, Розенблат просилГосгеонедра предоставить ему, например, перечень спецразрешений на добычу янтаря, выданных в течение 2016-2017 годов, а также предоставить перечень субъектов-недропользователей. В другом обращении Розенблат ставит под сомнение законность выдачи разрешений на пользование недрами в 2015-2017 году.

В марте 2017 года он планировал провести встречу властей и общественности относительно незаконной добычи янтаря.

Как известно, антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

НАБУ записало разговоры Розенблата с "агентом Катериной", которой он обещал за определенную сумму помочь иностранной компании получить разрешение на добычу янтаря в Украине.

Так, в одном из разговоров Розенблат рассказал агенту НАБУ, что лицензии, которые выдали Госгеонедра компаниям, можно отобрать только через суд. Такое "вмешательство" стоило $25 тыс.

7 июля комитет регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата и направил его Верховной Раде.

В настоящее время Розенблат по решению суда внес 7 млн грн залога инадел электронный браслет.