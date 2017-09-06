В Кременчуге неизвестные снова повредили памятник героям АТО

Сегодня, 6 сентября, в Кременчуге (Полтавской обл.) вандалы снова повредили памятник героям АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского отдела полиции, на видео, изъятом с камер уличного наблюдения вблизи места происшествия, видно, как неизвестный ночью повалил гранитную плиту с надписью: «Герої не вмирають» и раскурочил постамент.

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На месте происшествия работают правоохранители. Они не исключают, что памятник повредили несколько человек.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Кременчуге неизвестные подожгли мемориальный знак героям АТО, который расположен в парке Юбилейный.

Памятный знак в честь героев АТО был открыт в конце августа 2016 года – в годовщину событий под Иловайском. Его изготовили кременчугские кузнецы. Знак состоит из металлической короны в форме тризуба и четырех поднятых вверх мечей, символизирующих четыре сектора АТО.