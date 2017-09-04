В Киеве задержали мошенников, которые обменяли около 100 тысяч фальшивых долларов

В Киеве правоохранители задержали двух валютных мошенников, которые изготавливали фальшивые доллары и затем обменивали их через терминалы одного из финансовых учреждений столицы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Киеве, двое мужчин вносили в терминал самообслуживания поддельные 100-долларовые купюры, меняя их на гривни.

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В общей сложности, злоумышленникам удалось обменять около 100 тыс. фальшивых долларов. Мошенники сумели учесть особенности электронной техники, чтобы терминалы не отличили фальшивки.

«Задержали подозреваемых в помещении магазина после того, как они внесли в терминал самообслуживания поддельные 200 долларов. Злоумышленники: 29-летний киевлянин, ранее судимый за совершение грабежа, и 33-летний уроженец Черкасс, ранее неоднократно судимый, в последний раз - за совершение разбойного нападения в квартире. У мужчин также изъяли поддельные доллары и евро и банковские карточки различных финансовых учреждений», - заявил начальник ГУ полиции Киева Андрей Крищенко.

По данным полиции, во время обысков по месту жительства задержанных было обнаружено комплектующие для изготовления фальшивых купюр и пакеты с порошковым веществом.

Полиция готовит материалы для избрания валютным мошенникам меры пресечения по сразу нескольким уголовным статьям.

«Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы в суд об избрании им меры пресечения. Кроме мошенничества, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов). Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)», - добавили в полиции.

Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.