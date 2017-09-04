В Харькове пьяный киевский патрульный совершил ДТП, в результате которого погиб человек

В Харькове пьяный киевский патрульный совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.

Читайте такжеДТП во Львовской области: один из пострадавших журналистов в тяжелом состоянииКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Анатолия Булича, сегодня, 4 сентября, около 8:00 в Харькове на улице Деревянко произошло дорожно-транспортное происшествие.

По его сведениям, 23-летний водитель автомобиля BMW-323, не справившись с управлением, врезался в электроопору, в результате чего погибла пассажирка авто. Еще один пассажир - в больнице. Он находится в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля значительных повреждений не получил. Сейчас с ним проводятся следственные действия. На месте происшествия у водителя обнаружено служебное удостоверение полицейского УПП в г. Киеве ГПП МВД Украины. По предварительным данным, во время совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Прокуратура начала расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.