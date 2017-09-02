Аэропорт Одессы эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Из терминала международного аэропорта «Одесса» из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали 850 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Одесской области, после сообщения о минировании аэропорта на место происшествия выезжали представители всех соответствующих служб.

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«Из помещений аэровокзала было эвакуировано 850 пассажиров и работников аэропорта. В настоящее время работа аэропорта восстановлена», - сообщили в главке.

Открыто уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению личности правонарушителя, который предоставил ложные сведения, чем дестабилизировал работу аэропорта.

Согласно он-лайн табло аэропорта, были задержаны отправление самолетов из Одессы: в Дубай (ОАЭ) – вылет планировался в 14.40, в Варшаву (Польша) – в 14.50, Таллинн (Эстония) и Батуми (Грузия) – оба должны были вылететь в 15.15, Минск (Беларусь) – в 15.30 и в Вену (Австрия) – в 15.35.

Как сообщал УНИАН, сегодня новый терминал международного аэропорта «Одесса» начал прием пассажиров, прибывающих международными рейсами.

В 14.00 по спецлинии «102» поступило сообщение от неизвестного о том, что в аэропорту заложена взрывчатка.