На блокпосту под Мариуполем произошло ДТП с участием восьми авто (фото)

В воскресенье, 13 августа, на подъезде к блокпосту в направлении Мелекино-Мангуш, произошло ДТП с участием восьми авто.

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством. Машина подвинулась и протаранила еще шесть авто.

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В результате ДТП пострадали три человека. Одна женщина получила перелом руки.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.