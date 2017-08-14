На блокпосту под Мариуполем произошло ДТП с участием восьми авто (фото)
13:47, 14 августа 2017Происшествия
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В результате ДТП пострадали три человека. Одна женщина получила перелом руки.
В воскресенье, 13 августа, на подъезде к блокпосту в направлении Мелекино-Мангуш, произошло ДТП с участием восьми авто.
Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством. Машина подвинулась и протаранила еще шесть авто.
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В результате ДТП пострадали три человека. Одна женщина получила перелом руки.
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.
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