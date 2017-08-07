В Балаклее в результате взрыва снаряда во время разминирования арсенала травмировался военный

В Балаклее Харьковской области в результате взрыва снаряда травмирован военнослужащий. Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в Харьковском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

По сведениям Минобороны, травмы получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины во время проведения разминирования арсенала в Балаклее. Сейчас решается вопрос, где именно будет проходить лечение пострадавшего. Его жизни ничего не угрожает.

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При этом, по информации источников УНИАН в правоохранительных органах Харьковской области, взрыв произошел сегодня, 7 августа. Ранения получил солдат, 1990 года рождения. Уже известно, что взрывом саперу обожгло руки, лицо, грудную клетку. Кроме того, военнослужащий получил травматическую ампутацию правой стопы, открытый перелом левой голени и открытый перелом левой стопы.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее Харьковской области в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

19 мая вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что территория, пострадавшая в результате пожара с последующей детонацией боеприпасов 23 марта в г. Балаклея Харьковской области на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины, полностью разминирована и очищена.