Территорию в Балаклее полностью разминировали - минрегион

13:29, 19 мая 2017
Общество
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В течение 2017 года ГСЧС обеспечит постоянный мониторинг за состоянием очищенной территории, а также оперативное реагирование в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Ликвидация последствий пожара проходила в два этапа / фото dsns.gov.ua

Территория, пострадавшая в результате пожара с последующей детонацией боеприпасов 23 марта в г. Балаклея Харьковской области на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины, полностью разминирована и очищена.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины, об этом вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил во время рабочей поездки в Балаклею.

«Эта чрезвычайная ситуация относится к такой категории, последствия которой ликвидируются не за один день. Это требовало системности и ответственности. С самого первого дня мы держали и держим ситуацию в Балаклее под контролем. Следует упомянуть, что разминирование территории после взрывов складов боеприпасов в Новобогдановке длилось почти 10 лет, в Лозовой на Харьковщине - 5 лет, в Сватово на Луганщине - продолжается до сих пор. Нам удалось это сделать в максимально сжатые сроки», - отметил Зубко.

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Он сообщил, что ликвидация последствий происходила в два этапа. «Во-первых, первоочередные антикризисные действия. Правительство для этого выделило по линии ГСЧС 20,6 млн грн. Важно было спасти человеческие жизни в период активной фазы чрезвычайной ситуации и начать разминирование. Далее мы утвердили план гуманитарного разминирования населенных пунктов и территорий, прилегающих к арсеналу. К разминированию привлекались пиротехнические бригады и экипажи инженерной техники из 18 областей Украины. Сейчас все необходимые шаги сделаны, пиротехническими подразделениями изъято около 29 тысяч взрывоопасных предметов. Балаклея, 9 населенных пунктов и прилегающая к арсеналу 10-километровая зона, загрязненная боеприпасами, очищены», - отметил Зубко.

По его словам, в течение 2017 года ГСЧС обеспечит постоянный мониторинг состояния очищенной территории, а также оперативное реагирование в случае обнаружения взрывоопасных предметов. «Важный акцент – безопасность сельскохозяйственных работ на этих территориях и постоянное их сопровождение со стороны пиротехнических бригад. Еще одна задача – предупреждение и профилактика. Особенно среди детей, школьников и подростков. Балаклея остается территорией особого внимания», - подчеркнул Зубко.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее Харьковской области в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

Служба безопасности по факту пожара на арсенале открыла уголовное производство по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #ГСЧС#разминирование#Взрывы в Балаклее