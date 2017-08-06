Фронтмена "Другої ріки" покусала собака - в травмпункте заявили, что вакцины от бешенства в Украине нет (фото)

Лидера украинской группы "Друга ріка" Валерия Харчишина во время велосипедной прогулки покусала собака. Об этом сам Харчишин сообщил на своей странице в Facebook.

Певец решил сразу обратиться к медикам из-за опасения, что у собаки может быть бешенство. Однако владелец животного был против, из-за чего фронтмену "Другої ріки" пришлось вызывать копов.

Правоохранители на вызов не хотели ехать, мотивируя это тем, что они не будут "за собачкой не бегать", и посоветовали ему обратиться в суд. Однако вскоре они все же прибыли и поймали пса, чтобы отвезти его на обследование.

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По словам артиста, вакцины от бешенства нет вообще по всей Украине.

"Мой ветеренар предложил мне держать собаку у себя дома в течение 10 дней. Если за это время собачка не сдохнет, то и Вы будете жить долго и счастливо и когда 100% умрете, но не от бешенства. Но предложил сделать все по протоколу. И я поехал в травмпункт, чтобы услышать, "вакцины нет, наблюдайте за собачкой..." - подытожил Харчишин.