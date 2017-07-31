Убийство АТОшников в Днепре: одного из нападавших вывезли за границу - СМИ

Скандальный поворот приобрело расследование резонансного преступления в Днепре 24 июля, в ходе которого были убиты безоружные ветераны АТО Максим Иващук и Алексей Вагнер и ранен их друг Эдмонд Саакян.

Саакян был вооружен и ответным огнем он ранил четырех нападавших. Давид Пабилер, Станислав Ельчищев, Александр Лакизо, Давид Калашников. Они прибыли с нелегальным оружием на встречу вместе с гражданином Израиля Шаломом Нахшоном, передает Цензор.НЕТ.

В больнице имени Мечникова в тяжелом состоянии находился Калашников Давид Леонидович, 36 лет, раненый в перестрелке Эдмондом Саакяном.

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Диагноз: проникающее ранение брюшной полости, огнестрельное слепое ранение правой ягодицы, сквозное ранение правого коленного сустава. Ему и Давиду Пабилеру не было предъявлено подозрение в виду их тяжелого состояния.

Подозрение было предъявлено Лакизо и Ельчищеву. По данным источника Цензор.НЕТ в больнице, 31 июля под видом переезда в другую клинику Калашников, находившийся без сознания, был вывезен за границу. В больницу прибыли следователи полиции.

Также за границу выехал и организатор встречи с братьями Саакян, их бизнес-партнер Шалом Нахшон.

Как сообщал УНИАН, в больнице Днепра находились четверо мужчин, подозреваемых в расстреле участников АТО в ресторане "Дом", в результате которого два человека погибли, еще пять человек получили ранения.

Двое пострадавших из четырех в настоящее время задержаны (по ст. 208 Уголовного кодекса) - они взяты под охрану в лечебном учреждении. Роль еще двух участников конфликта, которые находятся в больнице, исследует следствие.