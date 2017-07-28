Убийство АТОшников при стрельбе в Днепре: двух подозреваемых взяли под стражу

Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в причастности к стрельбе, которая произошла 24 июня в Днепре.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, оба подозреваемых - 1982 и 1992 года рождения - взяты под стражу без права внесения залога.

Еще два фигуранта дела - 1976 и 1981 года рождения - в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. В отношении них в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 115 УК Украины. Следователи опросили более двух десятков свидетелей. Полиция изъяла видеоматериал с расположенных рядом камер наблюдения. Видео приобщено к материалам дела.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня в ресторане «Дом» в Днепре произошла стрельба. В результате происшествия двое граждан погибли, еще пять были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 г.р.) и Максим Иващук (1981 г.р.).

Также ранения в результате стрельбы получил адвокат одного из погибших бойцов АТО Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице.

Трое из пострадавших нападавших - жители Днепропетровской области. Еще один - иностранный гражданин.