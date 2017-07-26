В Кривом Роге люди Вилкула устроили потасовку с АТОшниками и матерями пленных бойцов (фото, видео)

Сегодня, 26 июля, на пленарное заседание сессии Криворожского городского совета пришли матери пленных криворожан, участники АТО. Ранее депутат горсовета Николай Колесник заявлял, что будет настаивать на принятии проекта решения О внесении изменений в решение городского совета об утверждении программы, согласно которой предоставляется материальная помощь семьям погибших, семьям пленных, инвалидам войны 1,2,3 группы, передает 0564.

Читайте такжеВ Днепре Вилкулу не рады: нардеп после неудачного распиаренного мероприятия убегал через черный ход (фото, видео)

Сотрудники муниципальной гвардии не пропускали в сессионный зал криворожан, среди которых и матери пленных, и участники АТО. Самого Николая Колесника на входе в горисполком облил зеленкой мальчик 11-13 лет.

Колесник на своей странице в Facebook рассказал, что в Кривом Роге на заседании горсовета произошла потасовка между муниципальной гвардией и бойцами АТО, все это он назвал "сепарским шабашем".

"А потом было уже все. Мусора и вилкуловская муниципальная гвардия начала кромсать и женщин, и бойцов, по просьбе навести порядок и обеспечить возможность попасть в сессионный зал реакции ноль! Когда протянули руки к женщинам, тогда началось", - говорится в сообщении депутата.