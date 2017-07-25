"Автомат выбросили на светофоре": в сети опубликовали радиоперехват разговора патрульных и подробности стрельбы в Днепре

ВНИМАНИЕ! 18+ Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным! В Сети появился радиоперехват разговора патрульных после перестрелки на проспекте Гагарина в Днепре, произошедшей 24 июля. Звук записи на своем канале в YouTube опубликовал Vitos.

Во время переговоров правоохранителей можно услышать некоторые подробности инцидента, в результате которого были убиты два бойца АТО.

Как говорится в описании к записи, в нем - реальные переговоры полиции во время происшествия, а так же видео самой перестрелки.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером в Днепре произошла стрельба, в результате которой погибли двое участников АТО, а также был тяжело ранен адвокат, защитник пострадавших в столкновениях 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян.

В полиции сообщили, что перестрелка в Днепре возникла на почве конфликта двух сторон, касающегося "экономических интересов".