В Днепре на проспекте Гагарина застрелили человека, двое ранены – СМИ

В Днепре на проспекте Гагарина в районе улицы Абхазской произошла перестрелка. Об этом сообщается на сайте города Днепра 056.ua.

«Cегодня около 20:00 на проспекте Гагарина стреляли неизвестные люди. В результате происшествия два человека ранены, один убит. В данный момент на месте происшествия работает полиция, пострадавшие госпитализированы», - сказано в сообщении.

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Сейчас проспект Гагарина перекрыт в сторону подстанции, частично в сторону центра.