В Днепре на проспекте Гагарина застрелили человека, двое ранены – СМИ
21:58, 24 июля 2017Происшествия
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Стрельба произошла в около 20.00.
Проспект Гагарина перектритий / фото strana.ua
В Днепре на проспекте Гагарина в районе улицы Абхазской произошла перестрелка. Об этом сообщается на сайте города Днепра 056.ua.
«Cегодня около 20:00 на проспекте Гагарина стреляли неизвестные люди. В результате происшествия два человека ранены, один убит. В данный момент на месте происшествия работает полиция, пострадавшие госпитализированы», - сказано в сообщении.
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Сейчас проспект Гагарина перекрыт в сторону подстанции, частично в сторону центра.
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