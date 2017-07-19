В Киеве подожгли микроавтобус с водителем внутри

В Киеве этой ночью неизвестные подожгли микроавтобус с водителем внутри. Это произошло на улице Дарвина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в г. Киев.

Отмечается, что к полицейским обратился мужчина, который пояснил, что несколько месяцев назад по доверенности предоставил свой автомобиль знакомому, который занимается перевозками. Однако недавно в телефонном разговоре он сообщил, что автобус сгорел, а сам находится в больнице.

«... полиция установила, что пострадавший – житель Киева, получил заказ на перевозку. Ожидая пассажиров, киевлянин решил перевести личные вещи в багажник. Находясь позади автомобиля, почувствовал, как на него пролилась жидкость, после чего вспыхнуло пламя. Автомобиль сгорел, пострадавшего с ожогами доставили в больницу», - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Сведения о событии надлежащим образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства и предоставления правовой квалификации события.