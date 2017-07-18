В США 5 человек пострадали в результате ДТП с беспилотным автомобилем Tesla

В американском штате Миннесота попал в аварию беспилотный автомобиль Tesla, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. В результате ДТП пострадали пять человек.

Владелец автомобиля, 58-летний Дейв Кларк заявил, что авария произошла после того, как он активировал автопилот. После этого Tesla 2016 года выпуска резко ускорилась, слетела с дороги и перевернулась. В этот момент в машине находился сам Кларк и четверо пассажиров. Все они получили легкие травмы.

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Сообщения об аварии прокомментировали в компании Илона Маска. Пресс-служба Tesla сообщила, что компания ведет расследование инцидента в сотрудничестве с местными властями.

«Мы еще не выяснили, была ли в момент аварии активирована функция автопилота транспортного средства. Нет оснований полагать, что автопилот, который, как признало NHTSA [Национальное управление безопасностью движения на трассах] снижает аварийность на 40 процентов, работал с неполадками», — заявили в компании.

По данным Bloomberg, на фоне сообщений об аварии, стоимость акций компании Илона Маска снизилась на 4,4%.