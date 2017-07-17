В Днепропетровской области впервые разбился новый полицейский внедорожник

В Днепродзержинске Mitsubishi Outlander сломался на дороге, предположительно, попав в яму. Отмечается, что это первый случай, когда разбился новый полицейский внедорожник.

"Информации мало, известно что обошлось без пострадавших. Говорят что возможной причиной аварии стала яма на дороге, которая оказалась слишком большой даже для паркетника", - пишет dtp.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, Национальная полиция приобрела японские внедорожники за средства, выделенные Украине в рамках Киотского протокола.