В Бердичеве предотвратили пожар на территории свалки
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади 3 га.
В Бердичеве пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади 3 га, сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, 1 июля в 22:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи Бердичева.
На месте пожарные ГСЧС выяснили, что сухая трава горит на открытой территории. Огонь распространился в сторону местной свалки.
Действиями пожарных в 23:00 пожар был локализован, а в 00:45 – ликвидирован. Специалисты ГСЧС предотвратили распространение пламени по территории свалки. Огнем пройдено 3 га сухой травы.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Окончательная причина происшествия сейчас устанавливается специалистами.