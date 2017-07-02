В Бердичеве предотвратили пожар на территории свалки

В Бердичеве пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади 3 га, сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 1 июля в 22:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи Бердичева.

На месте пожарные ГСЧС выяснили, что сухая трава горит на открытой территории. Огонь распространился в сторону местной свалки.

Действиями пожарных в 23:00 пожар был локализован, а в 00:45 – ликвидирован. Специалисты ГСЧС предотвратили распространение пламени по территории свалки. Огнем пройдено 3 га сухой травы.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Окончательная причина происшествия сейчас устанавливается специалистами.