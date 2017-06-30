В Одессе двое наркоторговцев прятали психотропы в канализации и пытались скрыться от полиции на такси (видео)

Работники Управления противодействия наркотикам ГУНП в Одесской области совместно с патрульными полицейскими разоблачили и задержали мужчину, который распространял психотропные вещества путем «закладок». Об этом сообщили в прессс-службе ГУНП, передает Думская.

Правоохранители изъяли у него 34 расфасованных полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом розового цвета. На 22 пакетика были пристроены магниты. Общая стоимость изъятого психотропного вещества по ценам «черного рынка» составляет 180 тысяч гривен.

По словам задержанного, изъятые психотропы он привез из Херсона с целью сбыта.

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Кроме этого, полицейские разоблачили еще двух подельников торговца наркотиков — троица совместно арендовала дом в Одессе. Когда по месту жительства злоумышленников прибыли полицейские, преступники пытались от них скрыться на микроавтобусе, который они вызвали в качестве такси. Полицейские остановили указанный автомобиль.

Во время поверхностного осмотра в вещах пассажиров были обнаружены 18 полиэтиленовых пакетов с психотропным веществом, а в ходе осмотра места происшествия в канализационной трубе у соседнего дома был обнаружен еще один пакет, в котором находились 630 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета общим весом 200 граммов.

По данному факту начато производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, согласно санкции которой злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Киевской области перекрыли канал контрабанды психотропов, которые в Украину отправляли почтой.