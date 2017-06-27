При взрыве автомобиля в Киеве погиб военный, происшествие квалифицировано как теракт (фото, видео)

Как сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, "при взрыве автомобиля в Киеве погиб военный". Он отметил, что открыто уголовное производство по статье "теракт".

Читайте такжеПри взрыве автомобиля в Киеве травмы получили двое прохожихТакже Шевченко добавил, что погибший - военнослужащий 1978 года рождения.

По данным СМИ, погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.

Шевченко отметил, что в автомобиле сработало взрывное устройство. "Какое устройство, какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено после проведения следственных действий", - сказал он.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль. В результате происшествия погиб водитель. На месте инцидента работают полицейские, медики, пожарные. Движение транспорта по улице перекрыли.