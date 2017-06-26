Полиция задержала подозреваемых в убийстве в Одессе молодой женщины, пропавшей в мае

Полиция задержала двух человек по подозрению в убийстве молодой женщины, пропавшей в мае.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, жительница Одессы, 1977 года рождения, была объявлена в розыск.

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«27 мая в центре города, на улице Базарной, она вышла из дома, в котором проживает, села в свой автомобиль Hyundai Getz и уехала на свидание. Больше ее никто не видел», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, преступная группа в составе двух человек, «совершила страшное убийство» с целью ограбления. Затем они избавились от тела, закопав его в Беляевском районе области.

«Злоумышленники установлены и задержаны», - подчеркнул Головин. В спецоперации принимали участие также винницкие полицейские.

По предварительным данным, потерпевшая познакомилась с предполагаемым убийцей через социальные сети.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в пригороде Одессы нашли убитой 17-летнюю студентку Одесской юридической академии.

Киевский районный суд Одессы позже взял под стражу подозреваемого в разбойном нападении и убийстве 17-летней студентки национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяны Маснюк.

По данным следствия, 26-летний мужчина, который неофициально работал таксистом, завез девушку в лесополосу на Овидиопольской дороге, убил и ограбил. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег тело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 21 мая правоохранители задержали мужчину на территории Одесской области.