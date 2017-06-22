В Киеве напали на съемочную группу одного из каналов (видео)

В Киеве группа неизвестных мужчин напала на съемочную группу проекта журналистских расследований "Житлобуд". Об этом сообщает телеканал ZIK, на котором выходит эта программа, на своей странице в Facebook.

Там рассказали, что съемочная группа приехала на место скандального строительства по улице Мичурина, 44.

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На месте происшествия неизвестный мужчина схватил ведущую Анну Закуцьку за руку и грубо вытолкал ее за дверь помещения, а после начал утверждать, что она сама на него набросилась.

Когда съемочная группа садилась в машину, неизвестные вообще набросились на камеры.