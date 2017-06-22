Во Львове ночью нетрезвый мужчина устроил стрельбу (фото)

Ночью во Львове патрульные задержали мужчину с револьвером, который, по словам свидетелей, стрелял из него. Об этом сообщает патрульная полиция Львова.

Патрульные выехали на улицу Шевченко, где очевидцы сообщили о конфликте с применением оружия.

«По словам мужчин, после словесной перепалки неизвестный на несколько минут ушел, а когда вернулся, то у него в руках был предмет, похожий на оружие. Они убегали и услышали выстрелы», - говорится в сообщении.

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Мужчину задержали, он был в состоянии алкогольного опьянения. У него обнаружили револьвер, по предварительным выводам, Флобер. Однако 34-летний мужчина заверил, что не стрелял из него.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Его доставили в Шевченковский отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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