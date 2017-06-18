Смертельное ДТП в Черновцах: автомобиль въехал в электроопору, погиб полицейский

В Черновцах в результате столкновения автомобиля BMW с электроопорой погиб 24-летний полицейский. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновцов, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июня около 1:00 ночи на улице Гагарина.

Водитель BMW не справился с управлением и наехал на электроопору. В результате ДТП водитель с пассажиром получили телесные повреждения. У пассажира они оказались несовместимыми с жизнью.

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По информации пресс-службы, погибшим пассажиром оказался 24-летний лейтенант патрульной полиции Черновцов Олег Ткачук, который на момент ДТП находился в отпуске.

Ранее в Харькове легковушка влетела в троллейбус, один человек погиб.