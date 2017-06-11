В Кременчуге военнослужащий погиб от удара током

14:02, 11 июня 2017
Происшествия
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23-летний старший лейтенант контролировал процесс перевозки техники, обходил грузовой поезд и проверял пломбы на вагонах, в этот момент его ударило током.

Иллюстрация REUTERS

Сегодня утром в Кременчуге (Полтавская обл.) 23-летний военнослужащий из Ривне сгорел от удара током на железнодорожной станции.

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Об этом УНИАН сообщили в горотделе полиции. 

По данным правоохранителей, состав с военными шел из Западной Украины на ротацию через Кременчуг. 

Военнослужащий, командир взвода воинской части А1671, 23-летний старший лейтенант контролировал процесс перевозки техники, обходил грузовой поезд и проверял пломбы на вагонах, в этот момент его ударило током. От разряда тока лейтенант сгорел. 

Расследованием инцидента будет заниматься военная прокуратура.

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Теги: #удар током#смерть военнослужащего