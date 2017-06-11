Столкновение судов у берегов оккупированного Крыма: подробности происшествия

У берегов оккупированного Крыма в Керченском проливе в результате столкновения прогулочной яхты и рыболовецкого катера в суботу вечером погибли два человека.

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Об этом сообщает ТАСС со сслыкой на помощника начальника оккупационного Главного управления МЧС в регионе Владимира Иванова.

"Столкновение произошло около 19:00 мск в Керченском проливе, столкнулись прогулочная яхта и рыболовецкий катер. На борту яхты было 8 человек, на борту катера - четверо. Двое пассажиров яхты погибли, трое пострадали, информация по пострадавшим на катере уточняется", - сообщил Иванов. Представитель МЧС также сообщил, что на борту яхты находились также двое детей шести и семи лет, они не пострадали.

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Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мальгазиев сообщил, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы. "Пострадавшие доставлены в больницу номер 1 города Керчи, им оказывается помощь. Одна из них находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России, яхта и катер не получили серьезных повреждений. "Они находятся в акватории для проведения следственных действий", - отметили в МЧС.

По факту инцидента прокуратура начала проверку.

Как сообщили в пресс-службе оккупационного крымского управления МЧС РФ, причиной столкновения могло стать нарушение правил водопользования водителем скоростного катера. "По предварительной информации, (причина ЧП) это нарушение правил водопользования водителем скоростного катера. Но это предварительная информация, сейчас там работают компетентные органы, выводы будут делать они", - сказал собеседник агентства.