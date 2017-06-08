В Киеве мошенница выманила у жены умершего бойца АТО почти 400 тысяч гривен

Прокуратура объявила о подозрении женщине, которая мошенническим путем выманила у жены умершего бойца АТО почти 400 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, подозреваемая, работая в одном из столичных банков, убеждала граждан, что сможет обменять их средства по выгодному курсу валют, однако деньги потерпевшим не возвращала.

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«Одной из жертв преступления стала жена бойца АТО, которая получила почти 400 тыс. грн в связи со смертью мужа и передала их мошеннице», - говорится в сообщении.

В целом подозреваемая завладела денежными средствами граждан на сумму почти 1,3 млн грн.

Киевской местной прокуратурой №5 злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных и особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Досудебное следствие по уголовному производству продолжается.