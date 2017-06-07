В Одессе арестовали мужчину, которого подозревают в завладении $3 миллионами средств граждан

В Одессе арестован мужчина, который подозревается в завладении более 3 млн долларов средств граждан. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура совместно с полицией разоблачили мужчину, который скрывался от следствия.

Читайте такжеИзвестная мама пятерни из Одессы разводится с мужемМужчина мошенническим путем завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму более 3 млн долл. В частности, он подыскивал людей, которые могли бы предоставить заем для развития прибыльного бизнеса - кирпичного завода.

«Однако средства он использовал по своему усмотрению», - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в прокуратуре, в конце прошлой недели задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Наряду с этим судом определен размер залога в сумме 68 млн грн.

Досудебное расследование осуществляют следователи Приморского отдела полиции. Одесская местная прокуратура № 3 (Приморский район города) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).