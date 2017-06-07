В Варшаве полиция со стрельбой задержала украинца и грузина, укравших рюкзак с $187 тысячами

Вечером 6 июня в столице Польши Варшаве на предпринимателя напали двое мужчин, похитив у него рюкзак, в котором были 700 тыс. злотых (более 187 тыс. долл. или более 4 млн грн в эквиваленте). Об этом сообщает Gazeta.pl.

Как сообщает издание, трое мужчин, переодетых в стветоотражающие жилеты рабочих, якобы проводили ремонтные работы в торговом центре. Внезапно они напали на проходившего мимо мужчину с рюкзаком, брызнув ему в лицо слезоточивым газом.

Как позже рассказал полицейским пострадавший, в рюкзаке была крупная сумма денег, а именно - 700 тыс. злотых.

Нападавшие сразу принялись убегать, однако их заметил патруль полиции.

Правоохранители сразу начали догонять подозреваемых. Сообщение о преступлении получили также другие полицейские. Преступники, нарушая правила безопасности дорожного движения, пытались уйти от погони.

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Убегая от полиции, преступники съехали на обочину и протаранили несколько припаркованных там автомобилей. После этого злоумышленники покинули поврежденный "Ауди" и снова начали бежать.

Полиция догнала злоумышленников через несколько метров. Задержанными оказались 42-летний гражданин Грузии и 40-летний гражданин Украины.

Правоохранители изъяли украденный рюкзак с деньгами, после чего доставили преступников в отдел полиции.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе из магазина молниеносно вынесли 18 тысяч гривень.