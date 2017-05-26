Ограбить за 36 секунд: в Тернополе из магазина молниеносно вынесли 18 тысяч гривень

В Тернополе обокрали магазин за 36 секунд. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Тернопольской области, преступление было совершено 24 мая около полуночи.

Грабители силой высадили дверь магазина и похитили из кассы всю выручку – 18 тысяч гривень.

Магазин находился под сигнализацией, поэтому сотрудники службы охраны прибыли на место за две минуты, но преступники уже успели скрыться.

Читайте такжеВ центре Киева мужчина с оружием ограбил банк (фото)

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесшее значительный ущерб потерпевшему.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине парни украли трактор, чтобы поехать на свидание в соседнюю область.