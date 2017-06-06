В здании горсовета Кривого Рога проводят обыск - СМИ

В здании мэрии Кривого Рога правоохранительные органы проводят обыск. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию представителей горсовета и областной прокуратуры.

"В здании городского совета Кривого Рога 6 июня снова проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

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По информации издания, правоохранители проводят следственные действия в рамках расследования уголовного производства. Подробностей пока не сообщается.

Отмечается, что правоохранители работают на 5 этаже здания, в управлениях благоустройства и жилищной политики и управлении капитального строительства. К зданию горсовета, кроме сотрудников, никого не пропускают.

В горсовете сообщили, что в течение прошлого года в мэрии Кривого Рога различные органы в целом провели около 300 проверок.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской обл. СБУ обыскала отдел полиции по подозрению в разглашении гостайны.