В Херсонской обл. СБУ обыскала отдел полиции по подозрению в разглашении гостайны

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в одном из отделений Нацполиции в Горностаевском районе Херсонщины по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как рассказали в пресс-службе, к СБ Украины обратился местный житель, который передал правоохранителям флэш-накопитель. На носителе хранился документ с грифом совершенно секретно. Оперативники спецслужбы установили, что «флешка», на которой к тому же запрещено хранить секретную информацию, принадлежит одному из сотрудников полиции.

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Сотрудники СБ Украины также задокументировали, что в отделении полиции пытались скрыть этот факт путем махинаций с официальными документами.

В рамках уголовных производств, открытых по ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, проведены обыски в отделении Нацполиции, во время которых изъяты материалы, доказывающие совершение полицейскими уголовного преступления. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала командира части Нацгвардии, собиравшего "дань" с подчиненных.