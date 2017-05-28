В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай

09:35, 28 мая 2017
Происшествия
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Подробностей о причинах аварии на данный момент нет.

Авария произошла сегодня утром / фото holy-mozart.livejournal.com

Возле железнодорожного вокзала сошел с рельсов скоростной трамвай, который двигался по маршруту №3 (ст. Старовокзальная – ст. Кольцевая дорога). Об этом передает "Апостроф", ссылаясь на слова очевидцев инцидента.

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По словам собеседника, во время поворота со станции Старовокзальная на улицу Борщаговская часть трамвая сошла с рельсов. В данный момент движение по маршруту скоростного трамвая №1 и №3 приостановлено.

Отмечается также, что недалеко от места ЧП возникли проблемы с другим трамваем. Подробностей о причинах аварии на данный момент нет.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Киеве на остановке "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переехал человека. Отмечается, что на место инцидента приезжали медики, однако они не смогли спасти женщину, которая пострадала.

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