В Одессе мужчина сам поймал убийцу и передал полицейским

В Одессе, зайдя в кафе, мужчина стал случайным свидетелем того, как один из посетителей ударил ножом в грудь другого. Оставшись незамеченным, одессит пошел следом за злоумышленником, задержал его и передал полицейским, сообщили в пресс-службе полиции области.

Читайте такжеВ Киеве мужчина одним ударом убил незнакомца: поссорились из-за курения в общественном месте (видео)

Он рассказал, что в одном из баров города стал свидетелем конфликта, в результате которого один из оппонентов нанес телесные повреждения другому. Также заявитель сообщил полиции, что держит злоумышленника в поле зрения, оставаясь незамеченным.

На указанное место немедленно отправился экипаж патрульной полиции. "Когда патрульный автомобиль уже появился в поле зрения злоумышленника, храбрый одессит задержал его и передал полицейским", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у злоумышленника были изъяты одежда с пятнами крови и нож. Как стало известно, он в ходе конфликта нанес 26-летнему одесситу телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения грудной клетки, в результате чего пострадавший скончался в карете "скорой".