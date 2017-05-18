Опубликовано видео драки в Киевсовете

В Киевсовете группа лиц пыталась попасть в сессионный зал и устроила драку с работниками полиции охраны, которые несли там службу.

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Вследствие этого двое правоохранителей пострадали, еще в троих – повреждена одежда. Кроме того, в полицию доставили семерых мужчин.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала произошедшее. Из-за инцидента открыто два уголовных производства.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киевсовете активисты подрались с правоохранителями.