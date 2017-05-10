На Львовщине парня осудили за пропаганду коммунистической идеологии

На Львовщине осудили юношу за пропаганду коммунистической идеологии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры во Львовской области.

Юноша совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 436-1 УК Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

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"Последний, с целью пропаганды коммунистической идеологии, на протяжении мая 2015 – апреля 2016 годов распространял через социальную сеть «Facebook» фото и другие материалы с символикой коммунистического режима и общеизвестными лозунгами того времени, что категорически запрещено Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - сказано в сообщении.

Учитывая, что юноша признал свою вину и содействовал следствию, прокуратурой заключено с ним соглашение о признании вины, которое 04.05.2017 утверждено судом и назначена мера наказания в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Одессе на Аллее Славы были задержаны 2 человека за надпись «СССР» на одежде и распространение запрещенной полиграфической продукции.