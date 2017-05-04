В Мариуполе обнаружено два тайника с боеприпасами

В Мариуполе, на территории одного из пансионатов, что на Приморском бульваре, группой оперативного реагирования военной комендатуры, обнаружены тайники с боеприпасами, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Из тайников военнослужащие Военной службы правопорядка изъяли пластиковые взрывчатые вещества весом 300 гр., две гранаты РГД-5, тротиловые шашки весом 400 гр. и 200 гр., четыре электродетонатора, шесть капсюль-детонаторов, взрыватели МУВ - 3 и взрыватели МУВ – 2, взрывателей замедленного действия (ППД-1М), семь элементов к УКМЗ, детонирующий шнур, семь упаковок металлических элементов, шнур ЗТП-300 и накольний механизм", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают сотрудники Нацполиции в Донецкой области и минно-взрывная служба ГСЧС.

По данному факту в полицию будет направлено уведомление об уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".