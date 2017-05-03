В Киеве налетчики в шлемах ограбили ювелирный магазин

14:19, 03 мая 2017
Происшествия
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Инцидент произошел в столичном микрорайоне Оболонь.

На Оболони ограбили ювелирный магазин / Фото kyiv.npu.gov.ua

Сегодня, 3 мая, в столичном микрорайоне Оболонь двое мужчин в мотоциклетных шлемах зашли в ювелирный магазин и, угрожая оружием, забрали украшения. Об этом сообщает пресс-службаНацполиции Киева. 

Инцидент произошел в 12.20.

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Установлено, что нападавших было двое, они были одеты в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, злоумышленники начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков.

На месте работают правоохранители, которые общаются со свидетелями и устанавливают обстоятельства совершения правонарушения.

Фото kyiv.npu.gov.ua

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сумма ущерба устанавливается.

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