В Киеве налетчики в шлемах ограбили ювелирный магазин

Сегодня, 3 мая, в столичном микрорайоне Оболонь двое мужчин в мотоциклетных шлемах зашли в ювелирный магазин и, угрожая оружием, забрали украшения. Об этом сообщает пресс-службаНацполиции Киева.

Инцидент произошел в 12.20.

Читайте такжеВ Киеве на Печерске ограбили магазин электроники

Установлено, что нападавших было двое, они были одеты в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, злоумышленники начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков.

На месте работают правоохранители, которые общаются со свидетелями и устанавливают обстоятельства совершения правонарушения.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сумма ущерба устанавливается.