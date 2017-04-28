Во Львове директора коммунального похоронного бюро задержали на взятке в 4 тысячи долларов

Во Львове правоохранители сегодня задержали директора львовского коммунального предприятия «Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг» Василий Глову во время получения взятки в сумме 4 тыс. долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

«Требуем объективного расследования и сурового наказания в случае, если вина сотрудника будет доказана. На службе у общины города должны работать честные люди», - заявил и.о. директора Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета Александр Одинец.

Вместе с тем в пресс-службе Национальной полиции Украины проинформировали, что директор коммунального предприятия в сфере предоставления ритуальных услуг и директор кладбища требовали от гражданки 4 тыс. долл.

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В такую сумму оценили руководители свое разрешение на перезахоронение умерших.

Однако, по данным львовского издания «Форпост», сегодня правоохранители задержали на взятке директора «Лычаковского кладбища» Михаила Нагая.

Справка. ЛКП «Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг» является коммунальным предприятием, которое занимается похоронами и перевозкой тел умерших, а также торговлей и оказанием ритуальных услуг.

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Лычаковское кладбище» — мемориальное кладбище во Львове, которое закрыто для захоронений. Исключения делают для выдающихся львовян, репрессированных, политзаключенных, воинов УПА и погибших во время АТО.