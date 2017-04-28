В Краматорске на пути гонки по мотокроссу нашли тайник с гранатометами
14:42, 28 апреля 2017Происшествия
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Схрон был обустроен в остатках бетонных плит в балке возле дороги.
Тайник обустроили возле дороги / СБУ
Тайник с тремя реактивными противотанковыми гранатометами РПГ-22 обнаружили в Краматорске сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией.
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Как сообщает пресс-центр СБУ, тайник был обустроен в остатках бетонных плит в балке Угловая вблизи дороги. По этой дороге 8 мая должны проехать участники одного из этапов Кубка Украины по мотокроссу. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Тайник обустроили возле дороги / СБУ
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