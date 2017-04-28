В Краматорске на пути гонки по мотокроссу нашли тайник с гранатометами

14:42, 28 апреля 2017
Происшествия
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Схрон был обустроен в остатках бетонных плит в балке возле дороги.

Тайник обустроили возле дороги / СБУ

Тайник с тремя реактивными противотанковыми гранатометами РПГ-22 обнаружили в Краматорске сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, тайник был обустроен в остатках бетонных плит в балке Угловая вблизи дороги. По этой дороге 8 мая должны проехать участники одного из этапов Кубка Украины по мотокроссу. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Тайник обустроили возле дороги / СБУ

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Теги: #тайник с боеприпасами