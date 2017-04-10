На Николаевщине в пограничной зоне обнаружили тайник с оружием и боеприпасами (фото)

В Николаевской области пограничники Азово-Черноморского регионального управления совместно с представителями Очаковского отдела Национальной полиции в субботу, 8 апреля, обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории, принадлежащей к контролируемым пограничным районам.

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Как сообщил УНИАН помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов, в рамках уголовного производства по статье 263 Уголовного кодекса «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» был проведен обыск в частном доме жителя Очаковского района Николаевской области.

Правоохранители обнаружили более 500 патронов различных калибров, 2 гранаты РГД, 2 гранаты Ф-1, дымовые шашки, сигнальные мины, штык-нож и магазины к оружию. Подозреваемый задержан, следственные действия продолжаются.