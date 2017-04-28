В Житомирской области за взятку задержали должностное лицо института Национальной академии аграрных наук

В четверг, 27 апреля, в Житомирской области правоохранители задержали за взяточничество руководителя одного из научно-исследовательских подразделений института Национальной академии аграрных наук Украины.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как отмечается в сообщении, 27 апреля в Житомирской области правоохранители разоблачили чиновника, который требовал от предпринимателя взятку за передачу в пользование имущества, принадлежащего его учреждению.

В рамках уголовного производства во время проведения оперативных мероприятий работники Нацполиции и областной прокуратуры задокументировали противоправную деятельность взяточника.

В частности, за 72 тыс. грн чиновник государственного научно-исследовательского учреждения согласился передать предпринимателю в пользование имущество, и успел получить часть денег.

Вчера, 27 апреля, правоохранители провели у подозреваемого обыск, во время которого было обнаружено 30 тыс. грн, происхождение которых устанавливается.