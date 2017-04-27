На военном аэродроме в Одессе задержали двух студентов с видеокамерой для квадрокоптера
16:41, 27 апреля 2017Происшествия
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Сейчас охрана воинской части осуществляется в усиленном режиме.
Задержанные были переданы представителям Национальной полиции / УНИАН
В Одессе на аэродроме авиационной комендатуры Воздушных сил Вооруженных сил Украины личным составом воинской части задержаны двое студентов.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, двое гражданских лиц задержаны сегодня около 13.00. При себе у них была выявлена видеокамера для квадрокоптера.
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"Задержанные - студенты одного из вузов - были переданы представителям Национальной полиции", - отметили в министерстве.
Сейчас охрана воинской части осуществляется в усиленном режиме, говорится в сообщении.
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