На военном аэродроме в Одессе задержали двух студентов с видеокамерой для квадрокоптера

В Одессе на аэродроме авиационной комендатуры Воздушных сил Вооруженных сил Украины личным составом воинской части задержаны двое студентов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, двое гражданских лиц задержаны сегодня около 13.00. При себе у них была выявлена видеокамера для квадрокоптера.

Читайте такжеВ Одессе "заминировали" горсовет и два суда

"Задержанные - студенты одного из вузов - были переданы представителям Национальной полиции", - отметили в министерстве.

Сейчас охрана воинской части осуществляется в усиленном режиме, говорится в сообщении.