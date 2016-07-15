Война с дронами: в Киеве задержали мужчину, запустившего квадрокоптер возле АП

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, личность задержанного установлена.

Сообщение об обнаружении дрона около Администрации президента киевские полицейские получили около 16:00. На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Печерского управления.

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Они установили, что этот аппарат запустил житель Киевской области 1972 года рождения.

В настоящее время он дает следователям объяснение своего поступка. Сведения о событии надлежащим образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. Продолжается проверка.

Напомним, вчера депутат Верховной Рады Игорь Луценко запустил квадрокоптер прямо в зале парламента. Фракция "Батькивщина", которую он представляет, заявила, что таким образом якобы борется с депутатами-кнопкодавами.

Руководство парламента возмутилось появлением летательного аппарата с камерой в стенах ВР.