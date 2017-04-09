В Польше завершены поисково-спасательные работы на месте обвала жилого дома

В Польше завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в городе Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве.

Как передает Польское радио, по словам коменданта Пожарной службы во Вроцлаве Адама Конечного, под завалами больше никого не осталось.

«Обыск обрушенного здания завершен в 7 часов утра, когда спасатели убедились, что под руинами нет больше людей», - сказал он.

В городе объявлен трехдневный траур.

Работу на месте катастрофы начали следователи. После осмотра экспертов будет принято решение, каким методом будет исследоваться этот несчастный случай. По словам окружного прокурора Марека Русина, пока нельзя утверждать, что причиной обрушения дома стал взрыв газа.

Тела шести жертв идентифицированы, в их числе двое детей. Еще четыре человека доставлены в больницу.

В понедельник, 10 апреля пострадавшие получат денежную помощь - каждой семье назначено 6 тысяч злотых нетто (1400 евро). Те, кто потерял квартиру, должны получить жилье от государства.

Комиссия строительного надзора решила, что жильцы трех соседних домов могут вернуться домой.

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Как сообщал УНИАН, обрушение дома произошло 8 апреля около 9 часов утра: разрушены два из трех этажей здания, расположенного в самом центре города. По словам пресс-секретаря окружной пожарной охраны Яцека Курчинского, обрушилось около 80% дома.