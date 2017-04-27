Украинский боксер попал в ДТП: сбил лося и разбил свой внедорожник (фото)

Сегодня, 27 апреля, утром украинский боксер Вячеслав Узелков на гостомельской трассе возле Киева попал в необычное дорожно-транспортное происшествие. Когда спортсмен ехал в сторону Киева, из леса неожиданно выбежал лось и начал перебегать дорогу, передает ТСН.

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Животное попало под колеса внедорожника Mitsubishi и погибло. У автомобиля существенно повреждена передняя часть, треснуло лобовое стекло. На место аварии уже приехала полиция, ждут приезда лесников. Комментировать аварию Узелков не захотел.

Адвокат Узелкова рассказал, что боксер в аварии не получил повреждений, однако находится в шоковом состоянии от произошедшего. Спортсмен, по утверждению защитника, двигался со скоростью 75 км/ч, в авто ехал один без пассажиров.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Светлана Лобода попала в ДТП во время съемок клипа в России.