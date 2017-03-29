В Донецкой области в жилом доме взорвалась граната, есть погибшие

В Донецкой области сегодня утром, 29 марта, прогремел взрыв в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Донецкой области.

Вследствие взрыва двое людей погибли.

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На месте взрыва правоохранители обнаружили запал от гранаты. По предварительной информации, смерть двух мужчин наступила в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харьковской области в результате взрыва гранаты РГД-5 в квартире погиб человек, еще двое получили ранения.

Предварительно установлено, что 47-летний хозяин квартиры с двумя товарищами, в возрасте 33 и 45 лет, дома вместе распивали спиртные напитки. Мужчина решил похвастаться гранатой РГД-5 перед односельчанами и выдернул чеку. Произошел взрыв.