На Одесщине столкнулись пассажирский автобус и автомобиль: погиб 10-летний ребенок

В Беляевском районе Одесской области сегодня при столкновении пассажирского автобуса и автомобиля погиб 10-летний мальчик, еще один ребенок и двое взрослых госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, ДТП случилось в 15.40 на трассе Киев-Одесса, в районе поселка Дачное.

По предварительным данным, заполненный пассажирами автобус сообщением Киев-Одесса врезался в автомобиль Suzuki, в котором находилось 4 человека.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 10-летний мальчик - пассажир легкового автомобиля.

«Его родители и 4-летний брат, получившие тяжелые травмы, госпитализированы в медицинское учреждение. Пассажиры автобуса за помощью не обращались», - сообщили в главке.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Беляевского отдела полиции и работники отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Также будет назначен ряд экспертиз. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как сообщил УНИАН представитель главка, иномарка получила очень сильные механические повреждения.

«Удар был такой силы, что задняя часть иномарки разорвана», - сказал представитель. Автобус также получил повреждения.